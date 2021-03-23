الدكتورة نوال السعداوي والجراد النتّي! - محمد عبد المجيد

2021/03/23 | 12:55 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبد_المجيد كل هؤلاء الشجعان، والفرسان، والأبطال الذين قفزوا على الإنترنيت كأنهم جراد يأكل من امتدح في امرأة بلغت تسعين عاما وهي تناضل من أجلهم، وتدافع عن كرامتهم، وتناهض الطغاة حتى يحرروا شعبها، وتُعلـّمهم قيمَ الصِدق والتسامح والثقافة واحترام المرأة ..أقول كل هؤلاء يتراجعون كالأرانب، ويختبئون كالفئران، ويغطسون كالضفادع إذا اقترب قلمي من حاكمهم الذي أذلهم، وسرقهم، وباعهم، وتنازل عن أرضهم وجُزرهم، وجعل جي ......





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