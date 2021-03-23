2021/03/23 | 12:55 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- باع رئيس تويتر وأحد مؤسسيها جاك دورسي الاثنين نسخة موثقة من أول تغريدة نشرها في مقابل 2,9 مليون دولار، في تجسيد جديد للشغف المتنامي باقتناء السلع الرقمية لدى هواة الجمع.

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