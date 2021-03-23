ارتفاع مبيعات البنك المركزي من العملة الصعبة 1%.. ولا ضخ للدولار في السوق العراقي

2021/03/23 | 12:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

شهدت مبيعات البنك المركزي العراقي من العملة الصعبة ارتفاعا طفيفا بنسبة بلغت 1 %.

وشهد البنك المركزي العراقي خلال مزاده لبيع وشراء العملات الاجنبية اليوم ارتفاعا طفيفا في مبيعاته بنسبة 1.93 بالمئة لتصل الى 96 مليوناً و626 الف دولار، غطاها البنك بسعر صرف اساس بلغ 1460 ديناراً لكل دولار، مقارنة بيوم امس الاثنين حيث بلغت المبيعات فيها 94 مليوناً و 794 ألف دولاراً.

وذهبت المشتريات البالغة 96 مليوناً و 626 الف دولاراً، لتعزيز الأرصدة في الخارج على شكل حوالات واعتمادات، فيما لم تقم المصارف بشراء الدولار بشكل نقدي.

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