العراق: صدور اوامر استقدام بحق 5 مسؤولين

2021/03/23 | 12:58 - المصدر: NRT عربية

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اصدرت هيئة النزاهة الاتحادية، الثلاثاء، امر استقدام لـ 5 مسؤولين محليين في محافظة ذي قار، موضحة انه من بين المستقدمين المحافظ الأسبق.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (23 آذار 2021)، ان "أمر الاستقدام الصادر عن محكمة تحقيق ذي قار المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، أفادت بأن المحكمة أصدرت أمر استقدام بحق كل من المحافظ الأسبق ونائب رئيس هيئة استثمار المحافظة، اضافة الى رئيسها السابق".

واضاف البيان، ان "أمر الاستقدام شمل أيضا مدير عقارات الدولة السابق في المحافظة، ومدير قسم الأراضي في مديرية زراعة المحافظة"، مبينة ان "أمر الاستقدام في القضية التي حققت فيها الهيئة، وأحالتها الى القضاء جاء استنادا الى أحكام المادة (331) من قانون العقوبات".

واشار الى ان "القضية تتعلق باحالة أحد المشاريع الاستثماريـة خلافا للقانون".

وسبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أوامر استقدام بحق عدد من المسؤولين المحليين في المحافظة في قضايا حققت فيها، وأحالتها الى القضاء تتعلق بشبهات فساد أوهدر للمال العام.

N.A

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