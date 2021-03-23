تحذير نيابي من “غضبة الشارع” في حال عدم تمرير الموازنة السبت المقبل

2021/03/23 | 13:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..حذرت النائبة عن تحالف الفتح ميثاق الحامدي , الثلاثاء , من “غضبة الشارع” في حال ارجاء التصويت على الموازنة في جلسة السبت المقبل, داعية القوى السياسية الى الإسراع بالتوصل الى اتفاق مرضي للجميع وبعكسه عليهم الذهاب للتصويت بالأغلبية.وقالت الحامدي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” المماطلة والتأ جيلات للتصويت على موازنة العام الحالي جعلت من المواطن ان يزيد من سئمه على القوى السياسية ” , محذرة القوى السياسية من انه “في حال تم تأجيل التصويت على الموازنة لموعد اخر فان الشارع سيخرج بقوة لمحاسبتهم عن التاخير” .وأضافت ان ” مرور ثلث مدة العام دون تصويت امر معيب ولاتوجد في أي دولة من دول العالم مثل ذلك ” , داعية ” القوى السياسية الى الإسراع للتوصل الى اتفاق مرضي للجميع وبعكسه عليهم الذهاب للتصويت بالأغلبية”.وكان رئيس كتلة بيارق الخير النيابية النائب محمد الخالدي كشف في تصريح لـ/المعلومة/، اليوم الثلاثاء، عن وجود 5 ملفات مستعصية في الموازنة، مرجحا ان يتم تمريرها بالأغلبية النيابية.



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