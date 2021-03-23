2021/03/23 | 13:07 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشفت مديرية شهداء كربلاء إحصائية

باعداد النساء الشهيدات المسجلات

بالمؤسسة في العراق ومدينة كربلاء جاء

ذلك اثناء احتفالية بمناسبة يوم المرأة

والذي يتزامن مع الولادات الميمونة في

شهر شعبان وذكرى الإنتفا

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مديرية شهداء كربلاء تحتفل بيوم المرأة وتكشف اعداد الشهيدات العراقيات) نشر أولاً على موقع (وكالة نون) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مديرية شهداء كربلاء تحتفل بيوم المرأة وتكشف اعداد الشهيدات العراقيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نون).