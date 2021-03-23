المفوضية تقرر عدم إجراء انتخابات الخارج

2021/03/23 | 13:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد قررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عدم إجراء انتخابات العراقيين المقيمين في الخارج.وقالت المفوضية في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، “لإيماننا العميق بمشاركة أبناء الجالية العراقية في مختلف دول العالم في العملية الانتخابية، عقد مجلس المفوضين سلسلة من الاجتماعات المكثفة جرى فيها البحث والتدقيق الشامل لملف انتخابات مجلس …

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