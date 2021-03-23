علي التميمي : تحديد موعد الانتخابات المبكرة.. اجراء رئاسي بمدة أقصاها شهرين من حل البرلمان

2021/03/23 | 13:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / اكد الخبير القانوني علي التميمي ان : تحديد موعد الانتخابات المبكرة..اجراء رئاسي بمدة أقصاها شهرين من حل البرلمان.وقال في بيان صحفي ان : موعد الانتخابات التشريعية العادية تحدد من قبل مجلس الوزراء بالتنسيق مع مفوضية الانتخابات وفق المادة ٧ من قانون الانتخابات التشريعية رقم ٩ لسنة ٢٠٢٠ وتكون قبل ٤٥ يوم من انتهاء الدورة النيابية وفق المادة ٥٦ من الدستور.واضاف التميمي : أما الانتخابات التشريعية المبكرة التي نصت عليها المادة ٦٤ من الدستور فإنها تحدد بمرسوم جمهوري من رئيس الجمهورية خلال مدة أقصاها شهرين من حل البرلمان ولا علاقة له بمجلس الوزراء ولا مفوضية الانتخابات من حيث تحديد موعدها.واوضح ان : المواعيد التي تم تحديدها من قبل رئيس مجلس الوزراء في ٦ حزيران و ١٠ تشرين الاول .لسنة ٢٠٢١هي مواعيد تعهد بها رئيس مجلس الوزراء في برنامجه الوزاري ولا علاقة لها بمواعيد الانتخابات إنما وضعها اي رئيس مجلس الوزراءكحد أعلى وايفاءا بتعهده باجراء انتخابات مبكرة .واعلن قادة ورؤساء الكتل السياسية ، يوم السبت الماضي ، عن تقديم طلب رسمي بتواقيع اكثر من 172 نائباً لحل مجلس النواب قبل يوم واحد من موعد اجراء الانتخابات ./انتهى3

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