رئيس دائرة أوروبا في الخارجية يبحث مع السفير الروسي الزيارات المهمة لمسؤولي البلدين قريباً

2021/03/23 | 13:07 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ بحث رئيس دائرة أوروبا في وزارة الخارجية السفير عبدالكريم طعمة مهدي كعب مع سفير روسيا الاتحادية ماكسيم ماكسيموف الزيارات المهمة لمسؤولي البلدين قريباً.وذكر بيان لوزارة الخارجية اليوم ان , رئيس دائرة أوروبا في الوزارة التقى السفير الروسي وجرى خلال اللقاء بحث سبل تطوير العلاقات الثنائية على المستويين السياسي والاقتصادي، وبحثا كذلك الزيارات المهمة لمسؤولي البلدين قريباً ".وأكد الجانبان خلال اللقاء, ضرورة الاستعداد لعقد الدورة التاسعة للجنة العراقية-الروسية المشتركة المُزمع عقدها في موسكو في اقرب وقت ممكن، والتي تتضمن التوقيع على اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين البلدين"./انتهى2

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