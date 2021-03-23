النجف يحذر حسن أحمد ويهدده باللجوء الى القضاء

2021/03/23 | 13:08 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ بغدادحذر نادي النجف الرياضي، المدرب حسن احمد، من التحدث بسوء عن النادي، مهدداً باللجوء الى القضاء في حال تكرر الامر.وذكر النادي في بيان تلقته وكالة/ المعلومة/ أن “نادي النجف تابع باستغراب شديد وبأسف بالغ ما تناوله مدرب نادينا السابق حسن احمد في تصريح متلفز ووصفه لاعبي نادي النجف بكلمات كان من المفترض أن لا تطلق من رياضي على الهواء أمام مرأى ومسمع الملايين بقوله ((بقوا بس البالات))، فكيف تنعت من كرمهم الله من البشر بهذا الوصف الساذج والذي بما فيه من اساءة بالغة تدعو للرد كوننا نشعر ان هؤلاء اللاعبين الابطال هم مسؤوليتنا كإدارة”.واوضح النادي مخاطباً أحمد، “نبين اننا لسنا عاجزين عن الرد من استهدافك للنجف منذ خروجك وانتهاء مهمتك حيث تجنيت كثيرا حتى في حقائق من السهل دحضها ومنها تركك للفريق وهو في المركز الرابع ….والحقيقة أن آخر مباراة لك كانت مع الحدود وفيها خسر فريقنا وكنا نمتلك 16 نقطة وتسلسلنا في المركز العاشر ولدينا مباراة مؤجلة مع الكرخ، فمن أين لك ما تقوله أمام الملأ وفي اكثر من مناسبة”.وتابع “كما لا يخفينا تكرار عبارة ((حاربني عضو الإدارة )) فالذي تقصده كإخوته في الإدارة حريص على سمعة النادي وسعى بكل جهده لتوفير مستلزمات الفريق بكل ما يمتلك من وسائل”.وحذر النادي المدرب، من “مغبة الاساءة للنجف مرة أخرى والا سيكون الفيصل هو القضاء العراقي العادل وقد أعذر من أنذر ويجب أن تعرف جيدا ان قصتك مع النجف انتهت وهي من الماضي”.يذكر ان احمد تحدث في اكثر من مناسبة عن تجربته مع نادي النجف.



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