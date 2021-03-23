المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تقرر إلغاء الانتخابات للعراقيين في الخارج

2021/03/23 | 13:09 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الثلاثاء، انها قررت إلغاء الانتخابات للعراقيين في الخارج.وقالت المفوضية في بيان انه “لإيماننا العميق بمشاركة أبناء الجالية العراقية بمختلف دول العالم في العملية الانتخابية، عقد مجلس المفوضين سلسلة من الاجتماعات المكثفة جرى فيها البحث … Readmore

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