بالصور: رفع سيطرة السفارة التركية بجانب الرصافة

2021/03/23 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز

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تنشر السومرية نيوز، اليوم الثلاثاء، صورا توضح قيام القوات الامنية برفع سيطرة السفارة التركية بجانب الرصافة بالعاصمة بغداد.

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