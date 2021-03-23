2021/03/23 | 13:12 - المصدر: السومرية نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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تنشر السومرية نيوز، اليوم الثلاثاء، صورا توضح قيام القوات الامنية برفع سيطرة السفارة التركية بجانب الرصافة بالعاصمة بغداد.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالصور: رفع سيطرة السفارة التركية بجانب الرصافة) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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