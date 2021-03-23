المالية النيابية: البحث عن مكاسب مسبقة للانتخابات المبكرة يعطل الموازنة

2021/03/23 | 13:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تركت مقرّها للتخلص من طلبات الكتل “غير الممكنة” بغداد- وعد الشمري: دعت اللجنة المالية في مجلس النواب، أمس الاثنين، الكتل السياسية إلى الكف عن الضغوط وتقديم طلبات ضمن الموازنة غير ممكنة التحقيق، مؤكدة أن القانون جاهز للتصويت منذ أكثر من شهر، لكنها تحدثت عن تعطيله بسبب البحث عن مكاسب للانتخابات المبكرة.وقال مقرر اللجنة النائب ...

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