القيود الصينية الصارمة على السفر “قلبت حياة الناس رأسا على عقب”

2021/03/23 | 13:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- منها الخضوع الى اختبار المسحة الشرجية الأسبوعي الصباح الجديد ــ وكالات اتخذت الصين مجموعة من القيود الصارمة على السفر من أجل مكافحة فيروس كورونا المستجد ومنع ظهور حالات جديدة، لكن هذه القيود كانت لها تداعيات سلبية على العديد من الأفراد والشركات، بحسب تقرير لصحيفة نيويورك تايمز.وقال التقرير إنه من أجل التخفيف من آثار الجائحة، ...

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