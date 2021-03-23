نواب يتوقعون تجاوز المشكلة وتمرير قانون الموازنة بضمنه حصة الاقليم

2021/03/23 | 13:12 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وفد حكومة الاقليم سيعود إلى بغداد الأسبوع المقبل السليمانية – الصباح الجديد – عباس اركوازي توقع نائب رئيس مجلس النواب بشير حداد، ان يتم تجاوز المشكلة التي وصفها بالصغيرة التي ظهرت في اللحظات الاخيرة في الاتفاق الذي توصلت اليه حكومة الاقليم مع الحكومة الاتحادية.واضاف حداد في تصريح تابعته الصباح الجديد، “انا متفائل بان يتم ...

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