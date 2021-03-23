الغاء انتخابات الخارج

2021/03/23 | 13:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قررت المفوضية العليا المستقلة الغاء اجراء الانتخابات المبكرة للعراقيين في الخارج، في اكد خبير قانوني ان هذا القرار لا يخالف القانون.

وقالت المتحدثة باسم المفوضية جمانة الغلاي، في تصريح صحافي اليوم الثلاثاء، إن "مجلس المفوضين في المفوضية اجتمع وقرر عدم إجراء الانتخابات في الخارج، لأسباب فنية وقانونية وصحية تتعلق بفايروس كورونا".

من جانبه اكد الخبير القانوني طارق حرب ان قرار المفوضية بعدم اجراء الانتخابات في الخارج لا يخالف القانون.

وقال طارق حرب في تصريح خاص لـ PUKmedia، ان انتخابات الخارج كانت تجرى في سنوات سابقة وكانت تترك في سنوات اخرى، مشيرا الى ان تجربة انتخابات الخارج كانت تزوير، حسب تعبيره، لافتا الى ان القانون ترك للمفوضية مسألة اجرائها من عدم، مشددا على ان عدم اجراء انتخابات الخارج يوافق القانون، موضحا ان القانون يحدد ذلك بحسب ظروف المفوضية.

واضاف طارق حرب الى ان اجراء الانتخابات في الخارج يكلف المليارات من الدولارات، لافتا الى ان قرار المفوضية جاء على هذا الاساس وهو الجانب المادي وليس لجانب سياسي.

يذكر انه من المقرر ان تجري في العاشر من شهر تشرين الأول موعداً انتخابات مبكرة، بعد تأجيلها عن موعدها السابق، والذي حُدد في السادس من حزيران المقبل.

PUKmedia / فائق إيزدي

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