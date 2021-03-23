النزاهة تستقدم محافظ ذي قار الأسبق وأربعة مسؤولين آخرين بشـأن ملف فساد

2021/03/23 | 13:45 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، الثلاثاء، صدور أمر استقدام لخمسة مسؤولين محليّين في محافظة ذي قار، فيما أشارت إلى أنه من بين المستقدمين المحافظ الأسبق.

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وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة ببيان تابعه "ناس"، (23 آذار 2021)، أن "محكمة تحقيق ذي قار المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة أصدرت أمر استقدام بحق كل من المحافظ الأسبق، ونائب رئيس هيئة استثمار المحافظة، إضافة إلى رئيسها السابق"، موضحةً أنَّ "أمر الاستقدام شمل أيضاً مدير عقارات الدولة السابق في المحافظة، ومدير قسم الأراضي في مديريَّة زراعة المحافظة".

وتابعت الدائرة أن "أمر الاستقدام في القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة، وأحالتها إلى القضاء جاء استناداً إلى أحكام المادَّة (٣٣١) من قانون العقوبات"، لافتة إلى أن "القضيَّة تتعلق بإحالة أحد المشاريع الاستثمارية خلافاً للقانون".

وأوضح البيان، أنه "سبق للهيئة أن أعلنت عن صدور أوامر استقدام بحق عدد من المسؤولين المحليين في المحافظة في قضايا حقَّقت فيها وأحالتها إلى القضاء تتعلق بشبهات فساد أوهدر للمال العام".

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