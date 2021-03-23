سمير هورامي: وفد اقليم كوردستان يعود الى بغداد قريبا

2021/03/23 | 13:45 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال سمير هورامي المتحدث باسم نائب رئيس حكومة إقليم كوردستان : إن وفد الإقليم سيعود قريباً الى بغداد لاستئناف الحوارات بشأن حصة الإقليم في الموازنة، وأشار إلى الاتفاق على صياغة جديدة مع بغداد أدرجت ضمن مشروع الموازنة.

وأوضح هورامي: أن "الصياغة الجديدة المتفق عليها ضمن مشروع الموازنة، تضمنت مقترحين، وأن الاقليم مستعد لتنفيذ أحد هذين المقترحين اللذين تم الاتفاق عليهما.

وأضاف: أن "وفد الاقليم سيعود الى بغداد خلال الايام القليلة المقبلة، لاستئناف الحوارات وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه، سواء الاتفاق مع الحكومة الاتحادية وإدراجه ضمن قانون الموازنة أو الاتفاق الذي تم مع بعض الكتل السياسية بما يتعلق بحصة اقليم كوردستان في الموازنة"، وبين ان "حكومة الاقليم أعلنت موافقتها على تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في ما يتعلق بحصة الاقليم في الموازنة".

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