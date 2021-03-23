2021/03/23 | 13:47 - المصدر: سكاي برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة .. تحذر من “غضب الشعب ” في حال عدم تمرير الموازنة السبت المقبل) نشر أولاً على موقع (سكاي برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة .. تحذر من “غضب الشعب ” في حال عدم تمرير الموازنة السبت المقبل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (سكاي برس).