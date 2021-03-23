2021/03/23 | 13:48 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المركز الخبري الوطني /خاص أفصحت دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن عدد الاحزاب المسجلة والراغبة في المشاركة بالانتخابات النيابية المقبلة.وقال مدير الدائرة هيمان تحسين لـ”المركز الخبري الوطني” إن “عدد الأحزاب المسجلة داخل دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسية بلغ (249) حزباً سياسياً”، مبيناً أن “لديه (64) حزباً سياسياً […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تحديث جديد بعدد الأحزاب المسجلة للانتخابات المقبلة المركز الخبري الوطني.

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