التخطيط العراقية تُحدد موعد رفع توصيات تغيير سعر العملة على المشاريع

2021/03/23 | 13:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: حددت وزارة التخطيط العراقي، اليوم الثلاثاء، موعد رفع توصيات تغيير سعر العملة على المشاريع، مبيناً أن الدولة تسعى الى عدم الإضرار بأي جهة من قرار ارتفاع سعر الدولار.وقال وكيل الوزارة ماهر حمود لوكالة الأنباء العراقية "واع": إن "الدولة تسعى …

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