نائب يؤيد إلغاء انتخابات الخارج: باب خطر من أبواب التزوير

2021/03/23 | 13:53 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحرير

أعلن النائب يوسف الكلابي، تأييده لقرار إلغاء انتخابات الخارج.

وقال الكلابي في تدوينة رصدها "ألترا عراق"، إن "إلغاء تصويت الخارج رغم أنه لأسباب فنية ولوجستية بحتة، إلا أنه أوقف هدرًا كبيرًا بالأموال، وبابًا خطرًا من أبواب التزوير والتلاعب".

وأضاف، "ومن يحرص على التصويت ليعود قبل الانتخابات (هم زيارة وهم تسيارة)، ‏شكرًا مفوضية الانتخابات".

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هل ستجري الانتخابات المبكرة بلا تصويت الخارج؟

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