خلال مزاد في دبي.. بيع أكبر لوحة قماشية في التاريخ بـ62 مليون دولار

2021/03/23 | 13:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حصلت أكبر لوحة فنية قماشية على سعر يقدر 62 مليون دولار، لتصبح بذلك ثاني أغلى لوحة في العالم لفنان تشكيلي لا يزال على قيد الحياة.

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