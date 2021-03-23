الجامعة العربية تدعو ساسة لبنان إلى إنهاء “الانسداد السياسي”

2021/03/23 | 13:56 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دعت جامعة الدول العربية ساسة لبنان اليوم الثلاثاء، إلى العمل سريعاً على إنهاء “الانسداد السياسي” في بلادهم وعرضت التدخل للمساعدة في تجاوز الأزمة.

وتفاقمت أزمة لبنان المالية أمس الإثنين بعد إخفاق رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري والرئيس ميشال عون مجدداً في الاتفاق على حكومة ما بدد الآمال في إنهاء خلاف سياسي مستمر منذ خمسة أشهر ويعرقل جهود إنقاذ البلاد من الانهيار المالي.

وقالت الجامعة العربية في بيان إن الأمين العام أحمد أبو الغيط قلق مما “تشهده الساحة السياسية من سجالات توحي بانزلاق البلاد نحو وضع شديد التأزم ملامحه باتت واضحة للعيان”.

وأضافت الجامعة أن الانسداد السياسي “يفاقم معاناة الشعب اللبناني” وأنها مستعدة “لأي شيء يطلب منها لرأب الصدع الحالي”.

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