البيطرة تعلن السيطرة على بؤر انفلونزا الطيور في مناطق حزام بغداد

2021/03/23 | 13:56 - المصدر: النور نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النور نيوز/ بغدادأعلنت دائرة البيطرة احدى دوائر وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، تمكنها من الاحتواء و السيطرة على بؤر مرض انفلونزا الطيور التي شخصت في مناطق حزام بغداد.وقال مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “وحدة الرصد والتحري عن مرض انفلونزا الطيور تلقت اخباراً بوجود حالة موجبة بإنفلونزا …
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (البيطرة تعلن السيطرة على بؤر انفلونزا الطيور في مناطق حزام بغداد) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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