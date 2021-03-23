البيطرة تعلن السيطرة على بؤر انفلونزا الطيور في مناطق حزام بغداد

2021/03/23 | 13:56 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت دائرة البيطرة احدى دوائر وزارة الزراعة، اليوم الثلاثاء، تمكنها من الاحتواء و السيطرة على بؤر مرض انفلونزا الطيور التي شخصت في مناطق حزام بغداد.وقال مدير عام دائرة البيطرة ثامر حبيب حمزة في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه ان “وحدة الرصد والتحري عن مرض انفلونزا الطيور تلقت اخباراً بوجود حالة موجبة بإنفلونزا …

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