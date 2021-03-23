أول تعليق رسمي على إلغاء انتخابات الخارج

2021/03/23 | 13:59 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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اكد النائب يوسف الكلابي، الثلاثاء، ان الغاء التصويت لعراقيي الخارج اوقف هدرا كبيرا بالاموال والتزوير.

وقال الكلابي في تغريدة على توتير تابعها NRT عربية، (23 آذار 2021)، ان "الغاء التصويت على انتخابات الخارج رغم انه لاسباب فنية ولوجستية بحتة، الا انه اوقف هدرا كبيرا بالاموال وبابا خطرا من ابواب التزوير والتلاعب".

واضاف، ان "من يحرص على التصويت ليعد قبل الانتخبات".

واختتم الكلابي، تغريدته بوسم "#شكرا_مفوضية_الانتخابات".

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