شرطة المثنى تلقي القبض على 3 متهمين مطلوبين للقضاء

2021/03/23 | 14:01 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت مديرية شرطة محافظة المثنى، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض القبض على (3) متهمين مطلوبين للقضاء في المحافظة.وقالت المديرية في بيان وصل “النور نيوز” ان “مفارز مديرية شرطة محافظة المثنى ألقت القبض على (3) متهمين مطلوبين للقضاء وفق احكام المواد ( 431 ) و( 238 ) و ( 456 ) من قانون العقوبات …

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