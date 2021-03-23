العراق لم يصل للتضخم بعد.. خبير يحدد آلية أخرى للتضخم لاتقتصر على ارتفاع الاسعار فقط

2021/03/23 | 14:07 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

يس عراق: بغداد

اكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الثلاثاء، ان العراق لم يصل الى مرحلة التضخم، مبينا انه لا زلنا ضمن المرتبة العشرية الواحدة.

وقال صالح في حديث صحفي، ان “العراق لازال لغاية الان لم يصل الى مرحلة التضخم حيث اننا ما زلنا ضمن المرتبة العشرية الواحدة”، مبينا ان “قبل تعديل سعر صرف الدولار كان التضخم في العراق اعلى من الصفر بقليل”.

واضاف ان “الناس تتحسس بالاسعار على أساس سلعة سلعة إلا أننا نعتقد أن التضخم هو مقياس مؤشر به اوزان وكل سلعة لها وزنها النسبي”، لافتا إلى أن “هناك سلعة قد تكون ارتفعت 500 بالمئة الا وزنها النسبي قليل مقارنة بالخضر او المواد الغذائية”.

واشار صالح، الى انه “اصبح هناك تحسس بالاسعار بعد تعديل سعر صرف الدولار إلا أنها ما زالت معقولة وان التضخم ما زال مقبولاً، ليس على مستوى الفرد وإنما على مستوى الرقم القياسي العام للأسعار”.

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