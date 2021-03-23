ألمانيا تمدد الإغلاق حتى 18 أبريل.. وميركل تحذر من

2021/03/23 | 14:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مددت ألمانيا إجراءات الإغلاق لشهر آخر

وفرضت العديد من القيود الجديدة، بما في

ذلك إغلاق الحياة العامة إلى حد كبير

خلال عيد "الفصح"، في محاولة لخفض معدل

الإصابة بفيروس "كورونا."

وأعلنت المستشارة الألما

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