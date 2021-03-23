منتخب العراق يحط رحاله في أوزبكستان

2021/03/23 | 14:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سيجري المنتخب العراقي أول وحدة

تدريبية، غدا الثلاثاء، بعد وصوله

اليوم العاصمة الأوزبكية طشقند، تحضيرا

لمواجهة أوزبكستان وديا، يوم 29

مارس/آذار الجاري.

وتخلف عن وفد المنتخب العراقي، المدرب

المساعد رحي

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