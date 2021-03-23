تعرف على عدد الاحزاب المسجلة بالعراق والراغبة في المشاركة بالانتخابات المقبلة

2021/03/23 | 14:08 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفصحت دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات

السياسية في المفوضية العليا المستقلة

للانتخابات، اليوم الثلاثاء، عن عدد

الاحزاب المسجلة والراغبة في المشاركة

بالانتخابات النيابية المقبلة.

وقال مدير الدائرة هيمان

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