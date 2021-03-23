صحة كردستان تكشف نتائج ملاحظاتها حول ’’أعراض سينوفارم’’ وتحدد معدلات التطعيم به

2021/03/23 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- كردستان

أوضحت وزارة الصحة في حكومة كردستان، الثلاثاء (23 آذار 2021)، آلية استلام حصتها من لقاحات كورونا من الحكومة المركزية في بغداد، فيما كشفت عن معدلات التطعيم للمواطنين.

وقالت المتحدث باسم الوزارة، آسو حويزي، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "الإقليم لديه حصة من اللقاحات التي ستصل للعراق ولحساب وزارة الصحة الاتحادية".

وأضاف، أن "حصة الإقليم ستكون وفقا للنسبة السكانية لكردستان وستوزع على الفئات المشمولة وخاصة القوات الأمنية وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن، كما أننا لدينا رابطاً للتسجيل على اللقاحات من قبل المواطنين وستكون بشكل اختياري".

وأوضح، حويزي، أن "وزارة الصحة حتى الآن لم تسجل اعراضاً على المواطنين الذين تلقوا الجرعات الأولى من اللقاح الصيني، ونسبة الإقبال كانت جيدة رغم بعض التشويش الإعلامي على اللقاح".

ومن المقرر أن تصل وجبة من لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا من مرفق كوفاكس، إلى العراق، اليوم أو صباح الغد.

وكانت حكومة بغداد قد أرسلت حصة إقليم كردستان من اللقاح الصيني "سينوفارم"، بعد توريده من بكين بداية الشهر الجاري.

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