السامرائي يطالب بانتشال عوائل المغيبين من ’’واقعهم المرير’’

2021/03/23 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

طالب رئيس حزب المسار المدني، النائب عن محافظة صلاح الدين مثنى عبد الصمد السامرائي، الثلاثاء (23 آذار 2021)، بانتشال عوائل المغيبين من واقعهم المرير.

وقال السامرائي، في تغريدة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "المغيبين هم مواطنون عراقيون ولهم حقوق يجب اخذها بنظر الاعتبار، وعوائلهم بأمس الحاجة لتدخل حكومي ينتشلهم من واقعهم المرير".

وكانت مصادر برلمانية، تحدثت عن تضمين فقرة ضمن الموازنة، تتضمن صرف رواتب لذوي المغيبين ومجهولي المصير في مختلف المحافظات العراقية.

وأفادت المصادر، بأنه تم إدراج فقرة تعويض للمغيبيين في الموازنة الاتحادية للعام الحالي، والمنتظر التصويت عليها من قبل مجلس النواب، لتضمن لعوائلهم رواتب وامتيازات ضمن قانون مؤسسة الشهداء.

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