صدور 6 أحكام بالإعدام وحكمين بالسجن المؤبد بحق عنصر بارز في داعش

2021/03/23 | 14:08 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- صلاح الديناصدرت محكمة جنايات صلاح الدين/الهيأة الثانية، اليوم الثلاثاء، عدة أحكام بالإعدام والسجن المؤبد بحق أحد أبرز عناصر عصابات داعش الارهابية في المحافظة.وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "محكمة جنايات صلاح الدين / الهيأة الثانية قد اصدرت ستة احكام بالإعدام، وحكمان بالسجن المؤبد بحق أحد أبرز عناصر عصابات داعش الارهابية في صلاح الدين وفق المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".وافاد البيان ان "الإرهابي اشترك بالعديد من العمليات الإرهابية منها تفجير سيارات مفخخة على القوات الأمنية والهجوم على مقرات الحشد الشعبي وقتل ضابط في الجيش العراقي وجرائم خطف وتسليب مواطنين على الطريق الرابط بين كركوك وبغداد".

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