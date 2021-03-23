دعوة روسية صينية لعقد قمة للخمسة الكبار في الامم المتحدة

2021/03/23 | 14:08 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / دعت روسيا والصين الى عقد قمة للاعضاء الدائمين في مجلس الامن الدولي بالأمم المتحدة.وذكرت وزارة الخارجية الروسية، في بيان ان : الدعوة جاءت ببيان مشسترك لوزيري خارجية البلدين.واضافت انه : في وقت تتزايد فيه الاضطرابات الاقتصادية العالمية، ثمة ضرورة لعقد قمة للأعضاء الدائمين في مجلس الأمن بالأمم المتحدة، لبدء حوار مباشر بشأن سبل حل المشكلات المشتركة للبشرية، من أجل الحفاظ على الاستقرار العالمي.وحثّ البيان الروسي الصيني المشترك، الدول على الكف عن التدخل في شؤون روسيا والصين الداخلية.وقال لافروف، إن روسيا والصين تعتبران عقوبات الاتحاد الأوروبي، وغيرها من الإجراءات العقابية الغربية غير مقبولة.وكانت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبريطانيا وكندا، فرضت عقوبات على مجموعة من المسؤولين الصينيين، بسبب انتهاكات حقوقية مزعومة في إقليم شينجيانغ.وتستعد روسيا كذلك، لجولة جديدة من العقوبات الأمريكية، بشأن ما تصفه واشنطن بتدخل موسكو في الانتخابات الرئاسية عام 2020 في الولايات المتحدة.والذي تنفيه روسيا./انتهى3

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