النزاهة: صدور أمر استقدام لخمسة مسؤولين في ذي قار بينهم المحافظ الاسبق

2021/03/23 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت هيئة النزاهة صدور أمر استقدامٍ لخمسة مسؤولين محليّين في محافظة ذي قار، من بينهم المُحافظ الأسبق.

وقالت دائرة التحقيقات في الهيئة، ان المحكمة أصدرت أمر استقدامٍ بحقِّ كلٍّ من المحافظ الأسبق، ونائب رئيس هيئة استثمار المحافظة، إضافة إلى رئيسها السابق، ومدير عقارات الدولة السابق في المحافظة، ومدير قسم الأراضي في مديريَّة زراعة المحافظة، مبينة ان القضية تتعلق بإحالة أحد المشاريع الاستثماريَّـة خلافاً للقانون.

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