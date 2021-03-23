تسجيل ثاني أعلى معدل تضخم على مدى الأعوام الأربعين الماضية في إيران

2021/03/23 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشف مركز الإحصاء الإيراني عن تسجيل ثاني أعلى معدل للتضخم في البلاد على مدى الأعوام الأربعين الماضية.

وأوضح التقرير الأخير للمركز ان معدل التضخم ارتفع خلال شهر آذار الجاري الى ثمانية وأربعين بالمئة وسبعة أعشار، مقابل ارتفاع التضخم في أسعار بعض المواد الغذائية بنسبة مئة وخمسة بالمئة، وهي ارقام تجاوزت معدل التضخم الذي توقعه صندوق النقد الدولي.

وأضاف التقرير ان الارتفاع الأكبر كان في أسعار المواد الغذائية بمختلف أنواعها، فضلا عن والأثاث والأجهزة المنزلية، والسلع المعمرة والملابس والأحذية، وأجور النقل والرعاية الصحية.

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