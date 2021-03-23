العثور على جثتين من أصل ثلاثة اختطفوا قبل أيام في ناحية العبارة

2021/03/23 | 14:10 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

عثرت القوات الأمنية في ديالى على جثتين تعود لعمال حقل الدواجن من أصل ثلاثة اختطفوا قبل أيام في ناحية العبارة شمال شرق المحافظة.

وذكر مراسل التغيير أن القوات الأمنية عثرت على جثتين اثنتين تم تصفيتهما بإطلاق النار في منطقة الرأس، مشيرا إلى أن الجثتين تعود لاثنين من أصل ثلاثة تم اختطافهم في بساتين الوقف التابعة لناحية العبارة شمال شرق ديالى قبل أيام.

وكان مسلحون مجهولون اختطفوا خمسة عمال في حقل دواجن وتم إطلاق سراح اثنين منهم وتصفية مثلهم وما زال مصير شخص اخر مجهولا.

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