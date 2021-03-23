الاعدام لاحد ابرز عناصر داعش في صلاح الدين

2021/03/23 | 14:16 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اصدرت محكمة جنايات صلاح الدين/ الهيئة الثانية عدة أحكام بالاعدام والسجن المؤبد بحق أحد أبرز عناصر عصابات داعش الارهابية في المحافظة.

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى، خلال بيان، تلقى PUKmedia نسخة منه أن "محكمة جنايات صلاح الدين / الهيئة الثانية قد اصدرت ستة احكام بالاعدام وحكمان بالسجن المؤبد بحق احد ابرز عناصر عصابات داعش الارهابية في صلاح الدين وفق المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005".

واضاف البيان: ان "الإرهابي اشترك بالعديد من العمليات الإرهابية منها تفجير سيارات مفخخة على القوات الأمنية والهجوم على مقرات الحشد الشعبي وقتل ضابط في الجيش العراقي وجرائم خطف وتسليب مواطنين على الطريق الرابط بين كركوك وبغداد".

PUKmedia عن اعلام مجلس القضاء الاعلى

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