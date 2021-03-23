شرطة بغداد: القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة

2021/03/23 | 14:18 - المصدر: السومرية نيوز

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أعلنت مديرية قيادة شرطة محافظة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا متنوعة في العاصمة.

المديرية قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارزها في جانبي الكرخ والرصافة تمكنت من القبض على عدد من المتهمين المطلوبين للقضاء، تنوعت جرائمهم بين القتل والتزوير ومطلوبين وفق مواد قانونية مختلفة خلال ممارساتها الأمنية في الـ24 ساعة الماضية".

وبين البيان ان "الممارسات أسفرت أيضا عن غلق نادٍ ترفيهي مخالف للضوابط والتعليمات".وتابع ان "مفارز مديرية شؤون السيطرات تمكنت من ضبط (8) مخالفات، وعجلتين تحملان مواد ممنوعة من الاستيراد".

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