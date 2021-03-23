جنايات صلاح الدين تصدر حكم الاعدام بحق ارهابي بداعش

2021/03/23 | 14:18 - المصدر: السومرية نيوز

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اصدرت محكمة جنايات صلاح الدين/الهيأة الثانية عدة أحكام بالاعدام والسجن المؤبد بحق أحد أبرز عناصر عصابات داعش الارهابية في المحافظة.

وقال المركز الاعلامي لمجلس القضاء الاعلى في بيان، بان محكمة جنايات صلاح الدين / الهيأة الثانية قد اصدرت ستة احكام بالاعدام وحكمان بالسجن المؤبد بحق احد ابرز عناصر عصابات داعش الارهابية في صلاح الدين وفق المادة الرابعة /1 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005 .

واضاف البيان ان الإرهابي اشترك بالعديد من العمليات الإرهابية منها تفجير سيارات مفخخة على القوات الأمنية والهجوم على مقرات الحشد الشعبي وقتل ضابط في الجيش العراقي وجرائم خطف وتسليب مواطنين على الطريق الرابط بين كركوك وبغداد.

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