جنايات صلاح الدين تصدر حكم الإعدام لأبرز إرهابيي داعش

2021/03/23 | 14:18 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة /المركز الخبري الوطني أصدرت محكمة جنايات صلاح الدين/الهيئة الثانية، اليوم الثلاثاء، عدة أحكام بالاعدام والسجن المؤبد بحق أحد أبرز عناصر عصابات داعش الارهابية في المحافظة.وقال إعلام القضاء في بيان تابعه “المركز الخبري الوطني” إن “محكمة جنايات صلاح الدين / الهيئة الثانية قد اصدرت ستة احكاما بالاعدام وحكمين بالسجن المؤبد بحق احد ابرز عناصر […]

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