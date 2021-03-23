مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال شمال الضفة الغربية

2021/03/23 | 14:21 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ عربي ودولياندلعت مواجهات بين الشبان الفلسطينيين، وقوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر الثلاثاء، شمال الضفة الغربية المحتلة.وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط، وبالاختناق جراء الغاز المسيل للدموع الذي أطلقته قوات الاحتلال خلال اقتحامها جبل العرمة التابع لأراضي بيتا جنوبي نابلس، واستهداف المعتصمين هناك.واعتصم عدد من …

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