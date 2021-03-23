الاتحاد: الخلافات مع بغداد طفيفة وستحل قبل موعد التصويت على الموازنة

2021/03/23 | 14:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد ..اكد النائب عن الاتحاد الوطني الكردستاني حسن آلي، الثلاثاء، ان الازمة بين بغداد واربيل بشان الموازنة هي غير مقعدة ويمكن حلها بساعات، مبينا ان المفاوضات ستنتهي قبل السبت المقبل.وقال آلي في تصريح لـ/المعلومة/ ان “الوفد الكردي الحكومي توصل الى تفاهمات كبيرة مع بغداد بشان الموازنة وما تبقى هي اضافات مفاجئة تسببت بتعطيل المفاوضات”.واضاف ان “الاتفاق سيكون سهل خلال الايام المقبلة ولا توجد اي تعقيدات في المفاوضات كما يشير البعض الا ان النصوص القانونية ستكون هي الحل الوحيد بين الطرفين”.وأوضح آلي، ان” الوفد الكردي سيعود قبل السبت المقبل وهو موعد تمرير الموازنة في مجلس النواب لبحث اخر المستجدات ووضع اللمسات الاخيرة عليها”.انتهى/ 25د

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