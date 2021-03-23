المباشرة بتنفيذ تسعة مشاريع صحية حيوية في الانبار

2021/03/23 | 14:24 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ الانبار..اعلن مدير عام دائرة صحة محافظة الانبار خضير خلف شلال ، الثلاثاء، عن المباشرة بتنفيذ تسعة مشاريع حيوية للنهوض بالواقع الصحي في الانبار .وقال الشلال في تصريح لـ/ المعلومة/ ان “حكومة الانبار المحلية باشرت بتنفيذ تسعة مشاريع حيوية في مناطق مختلفة من مدن الانبار ضمن المنحة الكويتية المقدمة للمحافظة للنهوض بالواقع الصحي ضمن خطة دعم جهود الامن والاعمار في المناطق المحررة “.واضاف ان” دائرة صحة الانبار اوعزت الى مدراء المشاريع المشمولة بعمليات الاعمار وتأهيل الى تسليمها الى الجهات المنفذة وتشمل تأهيل مستشفيات الفلوجة التعليمي للنسائية وحديثة العام وعنه فضلا عن هدم واعادة بناء مركز العقم واطفال الانابيب في الرمادي واعادة تأهيل واكمال مركز جراحة الجملة العصبية في مدينة الفلوجة واعادة تأهيل مركز جراحة القلب والقسطرة في مدينة الرمادي”.وأوضح أن “المشاريع تشمل ايضا انشاء مخزن رئيس في قسم الصيدلة واعادة هدم وبناء مركز صحي كبيسة غربي الانبار”، مبينا ان” انجاز هذه المشاريع سوف تسهم في الارتقاء بالواقع الصحي”.يشار الى ان نسبة الاضرار في البنى التحتية للمؤسسات الصحية في الانبار بلغت نحو 80% نتيجة العمليات الارهابية.



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