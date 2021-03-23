2021/03/23 | 14:26 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال الكرملين، الثلاثاء، إنه قرر عمدا عدم الكشف عن اسم اللقاح المحلي الصنع الذي من المقرر أن يأخذه الرئيس فلاديمير بوتين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكرملين: لن نعلن اسم لقاح كورونا الذي سيتلقاه بوتين) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكرملين: لن نعلن اسم لقاح كورونا الذي سيتلقاه بوتين) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).