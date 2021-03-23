الجيش السوداني يحبط تهريب أسلحة إلى ميليشيات أثيوبية

2021/03/23 | 14:27 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أوقف الجيش السوداني عصابة تهرب السلاح إلى الميليشيات الإثيوبية التي تستخدمه في ترويع المزارعين والرعاة السودانيين في منطقة الفشقة الحدودية.

ونقل موقع “سودان تربيون” أمس الإثنين عن مصادر عسكرية موثوقة، أن “استخبارات الفرقة الثانية مشاة بولاية القضارف نجحت في توقيف عصابة تعمل في تجارة الأسلحة والذخائر”.

وأضافت المصادر أن “الأسلحة والذخائر كانت في طريقها إلى المليشيات الإثيوبية التي تستخدمها في نهب وترويع المزارعين والرعاة السودانيين”.

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