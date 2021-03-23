صحة النجف.. انقاذ طفل بعد وفاته سريريا

2021/03/23 | 14:29 - المصدر: NRT عربية

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تمكنت الكوادر الطبية والصحية في احدى مستشفيات النجف، من انقاذ حياة طفل بعد تعرضه لصعقة كهربائية "مميتة".

وقالت وزارة الصحة في بيان تلقى NRT عربية، نسخة منه، (23 آذار 2021)، انه "استقبلت ردهة الطوارئ في مستشفى الامام السجاد في العباسية التابع لصحة النجف، حالة صعق كهربائي مميتة لطفل بعمر ثمان سنوات".

واضاف البيان، انه "عند وصول الطفل كان في حالة فقدان وعي تام، مما أدى الى توقف نبض القلب، وقد استنفرت كوادر الطوارئ جميع منتسبيها الطبية والتمريضية على عمل الانعاش القلبي الرئوي له، وبعد جهود كبيرة استغرقت زهاء نصف ساعة من الانعاش القلبي الرئوي وبعد صدمتين كهربائيتين عاد قلب الطفل إلى النبض وأخذ بالتنفس، وبعد استقرار وضعة الصحي احيل الى مستشفى الزهراء لاكمال علاجة".

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