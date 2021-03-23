اطلاق “استمارة” خاصة للمشمولين بالتدرج الطبي

2021/03/23 | 14:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد اطلفت وزارة الصحة والبئية، اليوم الاثنين، الاستمارة الخاصة للمشمولين بالتوزيع الى مناطق التدرج الطبي.وذكرت الوزارة في بيان وصل” النور نيوز” نسخة منه أن “دائرة التخطيط وتنمية الموارد دعت الملاكات الطبية (اطباء , اطباء اسنان, صيادلة) خريجي العام 2017-2018 للدورين الأول والثاني ومن خريجي الجامعات الغير عراقية وخريجي جامعات إقليم كردستان وخريجي السنوات …

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