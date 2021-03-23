شرطة ديالى تلقي القبض على مطلوبين خلال عملية امنية

2021/03/23 | 14:33 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت مديرية شرطة محافظة ديالى عن تمكن مفارزها من القبض على عدد من المتهمين المطلوبين للقضاء.وبينت المديرية في بيان وصل “النور نيوز” نسخة منه أن عملية القاء القبض جاءت ضمن الممارسات الأمنية التي تجريها مفارز الشرطة، حيث أسفرت عن القبض على (21) متهما من بينهم متهم بالإرهاب.واضافت المديرية أنه تمت إحالة جميع المتهمين …

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